Опрос Gallup показал низкий уровень одобрения руководства США в мире

28.07.2020, 12:45, Новости дня

Примерно за три месяца до президентских выборов в США новый опрос показал, что рейтинг американского руководства за рубежом находится на исторически низком уровне.

Социологическая служба Gallup опубликовала доклад «Рейтинг мировых лидеров», подготовленный на основе опроса жителей разных стран мира с марта 2019 года по февраль нынешнего.

Согласно этому докладу, рейтинг президента Дональда Трампа составил 33 процента. Это выше, чем в его первые два года в Белом доме, когда он составлял 30 и 31 процент, соответственно, но ниже рейтинга любого другого американского президента с 2007 года.

Не считая Трампа, самый низкий показатель (34 процента) был у Джорджа Буша-младшего в 2008 году.

При этом антирейтинг американского руководства сохранился на довольно высоком уровне. Деятельность Трампа не одобряют 42 процента опрошенных, притом что в 2017 и 2018 годах этот показатель составлял 43 и 40 процентов, соответственно.

Самый низкий антирейтинг (34 процента) был у Буша 12 лет назад.

Меньше всего деятельность американского руководства одобряют в Европе и Азии.

В Европе рейтинг составил 24 процента. При этом только в трех странах он оказался выше 50 процентов: Косово (82 процента), Албания (67 процентов) и Польша (59 процентов).

В Азии этот показатель составил 32 процента. Продолжающиеся торговые и политические конфликты с Китаем способствуют низкому уровню одобрения руководства США в Азии, в то время как аналогичные споры в Европе также тянут рейтинги вниз.

Только в шести азиатских странах большинство опрошенных одобряют деятельность руководства США. Это Израиль (64 процента), Монголия (62 процента), Туркменистан (62 процента), Филиппины (58 процентов), Непал (54 процента) и Мьянма (53 процента).

Респондентам из 135 стран предложили оценить руководство США, Германии и России, а жителям 136 стран также было предложено оценить руководство Китая.

Германия третий год подряд занимает первое место в группе, ее медианный рейтинг составил 44 процента. Китай и США получили по 32 процента, а Россия – 30 процентов.

Одобрение руководства США при Дональде Трампе выросло на американских континентах, где оно увеличилось до 34 процентов после падения до 24 процентов в его первый год. Единственными американскими странами, где рейтинг Трампа не вырос, стали Мексика, Никарагуа и Парагвай.

В то же время антирейтинг руководства США на американском континенте составил 51 процент, и он стали единственным регионом мира, где рейтинг Трампа улучшился в 2019 году.