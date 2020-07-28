За что хабаровчанам прислали «политическое чудо»?

28.07.2020, 12:45, Новости дня

В Кремле полагают, что ситуация в Хабаровском крае постепенно нормализуется.

Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также счел, что работу недавно назначенного Владимиром Путиным временным исполняющим губернатора Михаила Дегтярева, представителя партии Владимира Жириновского, оценивать преждевременно.

По его словам, тот знакомится с ситуацией в регионе и делает это «весьма энергично».

В соцсетях Дегтярева за его изречения уже прозвали вторым Черномырдиным, премьер-министром времен Бориса Ельцина.

Напомним, предыдущий глава региона Сергей Фургал, также член ЛДПР, был арестован по обвинению в причастности к заказным убийствам, совершенным еще в 2004-2005 годах.

Фургал был депутатом Госдумы, он один из немногих губернаторов-не единороссов. Его арест вызвал волну протестов в Хабаровске и ряде других городов региона. Волнения не утихают до сих пор.

«Демонтаж с кувалдой»

Политолог Александр Кынев сейчас находится в Хабаровске. По его наблюдениям, власти прилагают значительные усилия для локализации конфликта, запугивая людей разными фейками и другими способами, но пока это не очень помогает.

«Вот прилетел Сергей Шнуров (популярный певец, лидер группы «Ленинград» – В.В.) , – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Но никто не знает, зачем. Ходят слухи, что якобы он призван как-то помочь Дегтяреву. Также ходят разговоры, что врио губернатора, возможно, пообщается с Фургалом в СИЗО, чтобы хоть как-то изобразить ему поддержку».

Пока все выглядит так, что Дегтярев демонтирует все завоевания предшественника, считает политолог: «Из администрации губернатора уже уходят люди, никаких громких заявлений в поддержку Фургала представитель ЛДПР не делает. А люди воспринимают это как демонтаж с кувалдой того, что сделано за последние годы. Поэтому это только подогревает протест».

Дегтярев не способен успокоить ситуацию, его деятельность как раз и сохраняет протест на высоком уровне, констатирует Александр Кынев. «Возможно, активность хабаровчан потихоньку и начала бы затухать, но поскольку появился представитель Жириновского, с его хамством, грубостью и вульгарность, это только обострило проблему, потому что люди стали еще больше возмущаться тем, что им прислали такое политическое чудо».

В этом смысле ЛДПР получит на Дальнем Востоке колоссальный ущерб, утверждает политолог: «Причем Дегтярев сомнительный подарок одновременно и для Путина и Жириновского. Потому что своей деятельностью он роняет престиж обоих, поскольку рекомендован Жириновским, а назначен Путиным. Он наносит им большой политический ущерб».

Зачем Кремлю понадобилось посылать «такого клоуна» в кипящий от возмущения край, загадка, рассуждает Александр Кынев: «На этот счет есть разные гипотезы, начиная от того, что это просто глупость и следствие деградации управления внутренней политикой в стране и вплоть до того, что это заговор с целью политически подкузьмить ЛДПР, назначив такого неадекватного губернатора, и тем самым подготовить почву, что на его фоне любой другой назначенец будет восприниматься как нормальный».

Это все конспирология, но по-иному объяснить происходящее трудно, резюмировал политолог.

«Это логика сотрудников ЧК, НКВД, КГБ и ФСБ»

В свою очередь, политолог Андрей Окара согласен, что ситуация в Хабаровске как была, так и остается сложной. На его взгляд, несмотря на некоторое смягчение ситуации, проблема никуда не делась.

«Ее просто прячут или лечат не тем способом, который требуется, –утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – У власти есть четко сформулированное мнение по поводу любых народных протестов. Они убеждены, что волнения происходят не сами по себе, а за каждым случаем кто-то стоит из врагов. Это логика сотрудников ЧК, НКВД, КГБ и ФСБ. Она как была таковой на протяжении последних лет, так и остается таковой».

Власть считает, что у каждого протеста есть свои поджигатели, кукловоды, утверждает политолог: «Поэтому они пытаются найти зачинщиков протестов в США, Украине, среди активистов Навального, Каспарова и Ходорковского, «ставленников Запада». Но пока эти попытки выглядят скорее комичными, чем продуктивными».

Дегтярев – абсолютно уникальный персонаж, полагает Андрей Окара. «Из всех высказанных им идей мне больше всего нравится мысли – перекрасить Кремль в белый цвет, – уточнил он. – По крайней мере, как считают историки, это соответствует эпохе возведения памятника архитектуры. Дегтярев существует в очень специфической парадигме, и в Кремле, я так понимаю, решение вопроса о его судьбе отдали на откуп Жириновскому. В администрации президента договорились с лидером ЛДПР цинично, но по-любовному. И все это при полном пренебрежении к мнению людей».

Это очень рискованное решение для Кремля, заключил политолог.