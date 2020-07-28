 

Москвичка отбилась от маньяка благодаря укусам

28.07.2020, 12:43, Разное

Жительнице Москвы чудом удалось спастись от маньяка. Неизвестный злоумышленник напал на нее около дома на Аминьевском шоссе, когда та возвращалась с работы.

Он схватил женщину со спины и повалил на землю, а затем начал домогаться до нее. Пытаясь вырваться, она сильно укусила обидчика, от чего тот растерялся и ослабил хватку. В результате москвичке удалось сбежать. Маньяка объявили в розыск.





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