 

Демонстранты приковали себя цепями к дому губернатора Калифорнии

28.07.2020, 12:43, Новости дня

Полиция в Калифорнии арестовала около десятка демонстрантов, которые приковали себя к воротам дома губернатора-демократа Гейвина Ньюсома в Фэйр-Оукс.

Они протестовали против передачи местных заключенных под надзор офицеров Службы иммиграционного и таможенного контроля.

Представитель дорожной полиции Калифорнии сообщил газете Sacramento Bee, что от 10 до 14 демонстрантов арестованы за незаконное проникновение на территорию. По некоторым сообщениям, среди арестованных есть активисты из числа нелегальных иммигрантов и адвокаты, защищающие права иммигрантов.

Активисты также выступают за массовое помилование многих заключенных в штате, утверждая, что продолжающаяся пандемия коронавируса представляет угрозу для жизни в тесных помещениях тюрем.





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