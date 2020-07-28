В Кремле не исключили награждения участников подготовки поправок к Конституции

28.07.2020, 12:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что участие в процессе по подготовке поправок к Конституции может стать поводом для представления к государственным наградам.

«Работала целая группа (над поправками в Конституцию), которые и юридическое обеспечение делали, которые и формулировали тексты поправок, в рабочей группе принимали участие представители самых различных профессий, что, собственно, стало залогом такого широкого вовлечения людей в эту законотворческую деятельность. Поэтому, конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени, и, конечно, это может стать основанием для представления к государственным наградам», – сказал Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что президент Владимир Путин может наградить ряд граждан, которые приняли участие в процессе по подготовке поправок к конституции.

По словам пресс-секретаря президента, «это нормальная практика», передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что это происходит регулярно, регулярно многие получают государственные награды, в том числе, и из рук президента России. Я не исключаю, что участие в процессе инициирования изменений в конституцию, формулировки и юридическая обработка и так далее и тому подобное может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами», – отметил Песков.