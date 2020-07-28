Обнаружен способ взлома любого iPhone

28.07.2020, 12:30, Разное

Хакеры из Китая обнаружили способ взлома любого iPhone или же планшета компании Apple. Для этого в процессорах устройств используется специально встроенный баг.

Проблема связана с чипами SEP, устанавливаемыми с целью хранения секретных сведений. На процессорах имеются пароли, биометрические характеристики обладателя iPhone.

Злоумышленники используют для взлома эксплойт Checkm8. Он и ранее был задействован в установке джейлбрейка на устройства, работающие на базе iOS. За счет активации уязвимости появляется возможность получить доступ к персональным данным посредством подборки правильного пароля. Вышеназванный эксплойт способен обойти блокировку модели после десяти неправильных попыток авторизации.

Используя этот метод, можно взломать любой купертиновский девайс, работающий на базе процессоров А7-А11. Под это описание попадают модели от iPhone 5s до iPhone X. Чтобы получить возможность обхода защиты, нужно иметь физический доступ к гаджету.

По словам специалистов Digitpol, проблема относится к категории неисправимых. Следовательно, на программном уровне от уязвимости нельзя избавиться. Эксперты посоветовали устанавливать на устройства Apple сложные пароли или же отказаться от использования моделей, выпущенных с 2013 по 2017 годы.