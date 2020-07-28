 

«Избалованную» Нюшу заподозрили в брезгливом отношении к российским курортам

28.07.2020, 12:09, Разное

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, вызвала у поклонников подозрения, что она брезгливо относится к отечественным курортам. Пользователи Сети полагают, что исполнительницу «избаловали» многочисленные путешествия, поэтому они оставили множество негативных сообщений на странице Нюши в Instagram-аккаунте.
Изначально певица опубликовала в Instagram фотоснимок, запечатлевший ее отдых на белой яхте. Обрадовавшись тому, что с 1 августа РФ открывает авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией, исполнительница решила поинтересоваться у своих поклонников, куда бы хотели отправиться они.

Однако у пользователей Сети данный вопрос вызвал не восторг, а ненависть. Подписчики напомнили Нюше о том, что пандемия никуда не исчезла, поэтому нет необходимости «лететь и собирать вирусы». Иные пользователи сообщили, что ее коллеги уже давно улетели в дальнее зарубежье, намекая на использование частных самолетов. Часть фанатов сочли, что Нюша не хочет отдыхать на российских курортах из-за брезгливости.





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