 

Университет Нотр-Дам отказался проводить президентские дебаты

28.07.2020, 12:08, Новости дня

Университет Нотр-Дам отказался от возможности стать площадкой для проведения первых президентских дебатов 2020 года, объяснив свое решение озабоченностью по поводу продолжающейся пандемии коронавируса.

В связи с этим дебаты перенесены в Кливленд, где они состоятся 29 сентября, сообщила комиссия по президентским дебатам.

Первые дебаты с участием президента Дональда Трампа и его соперника-демократа бывшего вице-президента Джо Байдена будут совместно организованы Кейсовским университетом Западного резервного района и Кливлендской клиникой, сообщила комиссия.

Это уже второй перенос места дебатов из-за пандемии.

В июне Мичиганский университет отказался принимать третьи дебаты, которые запланированы на 15 октября, и они были перенесены в Майами.

Другие дебаты планируется провести в Солт-Лейк-Сити 7 октября и в Нэшвилле 22 октября.





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