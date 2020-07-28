Роскачество объяснило, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере

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28.07.2020, 12:08, Новости дня

Ежедневное использование компьютеров и смартфонов чревато стрессом для человеческого организма, как снизить этот ущерб, говорится в материалах Роскачества.

«Человеческое тело пока не успело адаптироваться к специфике нагрузки информационной эпохи, и постоянный «онлайн» для него большой стресс», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Например, при длительном использовании компьютера возникает «компьютерный зрительный синдром», который может перерасти в «синдром сухого глаза», сопровождающийся потерей остроты зрения, усталостью в глазах и их жжением, болью в голове. В дальнейшем это может привести к хроническим головным болям, развитию стойкой близорукости и постоянным проблемам с аккомодацией зрения, предупреждают эксперты.

Роскачество советует минимизировать ущерб для глаз с помощью нескольких простых действий. В частности, рабочее место должно быть правильно освещено, естественный свет на монитор – попадать сбоку, преимущественно слева, а также не надо забывать моргать. Расстояние от глаз до монитора компьютера должно составлять около 70 сантиметров, то есть примерно длина вытянутой руки.

«В идеале при работе с компьютером каждые 15-20 минут отводите глаза от монитора, и 5-10 секунд смотрите в окно или на отдаленные объекты. Через каждый час активной работы давайте глазам 15 минут отдыха. В обеденный перерыв обязательно дайте глазам отдохнуть и не «утыкайтесь» в экран», – говорится в сообщении.

Необходимо следить за осанкой: спина должна слегка опираться на спинку стула, локти – согнуты под углом в 90 градусов, запястья – комфортно лежать на столе, а корпус тела – располагаться на расстоянии 20 сантиметров от клавиатуры. Кроме того, важно чередовать сеансы работы за компьютером с прогулками, зарядкой и физическими упражнениями.

В Роскачестве добавили, что использование смартфона в течение более двух с половиной часов способно нанести вред человеческому организму.

«Среднестатистический потребитель использует смартфон 2,5 часа в сутки. Этого достаточно, чтобы нанести организму вред в виде посаженного зрения, негативных психологических эффектов и нарушения сна. В зоне риска что использование смартфона в течение более двух с половиной часов способно нанести вред человеческому организму, его постоянное использование вызывает мобильную зависимость, а в зоне риска – прежде всего дети, наши дети: начиная жить с гаджетом с детства, они просто не умеют переключаться на другой режим и отдыхать», – говорится в сообщении Роскачества.

«Если говорить только о зрении, чаще всего у современных детей диагностируют миопию (близорукость), которая развивается из-за длительной нагрузки на глаза с близкого расстояния… сегодня в телефоны «залипают» практически все дети, а значит, все они в зоне риска в равной степени», – указывают эксперты.

«Постоянное использование смартфона, чтобы отдохнуть и расслабиться, листание ленты соцсетей и новостей, тревожное чувство, когда телефона нет под рукой – мобильная зависимость. Рекомендуется периодически устраивать себе хотя бы день отдыха от телефона, чтобы успокоить нервы и дать разрядку организму», – говорится в сообщении.

Роскачество обращает внимание на вред использования смартфона перед сном. «Излучаемый гаджетами синий свет вызывает чувство настороженности и влияет на наши биологические часы. Это наносит ущерб производству мелатонина, «гормона темноты» в организме. Со временем это нарушение может стать опасным и даже вызвать хроническую бессонницу, депрессию, биполярное расстройство и неврозы», – говорится в сообщении.

Поэтому эксперты рекомендуют установить цифровой «комендантский» час перед сном, а еще лучше – отказаться от гаджетов и монитора за два часа до сна. 





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