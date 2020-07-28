Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет конвейер в следующем году

28.07.2020, 11:55, Новости дня

Японская компания Mitsubishi сообщила о планах прекратить выпуск внедорожника Pajero в следующем году.

В свою очередь, слухи об остановке производства автомобиля распространяются последние несколько лет, однако теперь окончательно указали на завершение проекта. Кроме того, в течение трех лет планируется закрыть дочернее предприятие в Гифу, где помимо внедорожника Pajero также выпускаются модели Outlander и Delica.

С прошлого года на японском рынке уже перестали выпускать внедорожник, тогда как и спрос на автомобиль постепенно сокращается. Всего за мировом рынке за весь период с момента появления Pajero продано порядка 3,2 млн экземпляров.