 

Новый кроссовер Mercedes-AMG GLB 35 оценили в 4,3 млн рублей

28.07.2020, 11:55, Новости дня

Компания Mercedes-Benz озвучила стоимость нового кроссовера GLB, который поступает на российский рынок.

В частности, покупатели смогут выбрать автомобиль в различных комплектациях, а также в «заряженном» исполнении. Кроме того, инженеры установили под капотом 2-литровый турбированный мотор с мощностью 306 л.с. Новинка обладает полным приводом и 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Разработчики улучшили подвеску, а также модернизировали тормозную систему. Разгон до сотни составляет 5,2 секунды, а максимальная скорость разгона кроссовера GLB достигает 250 км в час. В салоне применили качественные материалы отделки, цифровую приборную панель, а также мультимедийный комплекс.





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