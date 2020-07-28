В Санкт-Петербурге стартовали продажи внедорожников Haval H5

28.07.2020, 11:55, Новости дня

Китайская компания Haval стартовала продажи в Санкт-Петербурге нового кроссовера Haval H5.

Данный автомобиль собирают на заводе в Тульской области. Минимальная стоимость нового кроссовера составляет 1,09 млн рублей в базовой комплектации. Топовое исполнение автомобиля оценено производителем в 1,34 млн рублей. Модель поступит на рынок исключительно с шестиступенчатой трансмиссией и полным приводом. Под капотом применили мотор на 150 л.с.

Автомобиль имеет качественный мультимедийный комплекс, ассистент парковки, а также цифровую приборную панель. Разработчики уделили особое внимание вопросу безопасности, предусмотрев современные опции и системы, увеличивающие надежность для водителя и пассажиров.