В МИД России рассказали о целях размещения комплекса С-400 на арктических островах

28.07.2020, 11:53, Разное

В целях повышения обороноспособности РФ на арктических островах военные разместили комплексы С-400. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

По словам посла, данный шаг со стороны РФ не должен вызывать беспокойства у тех, кто не имеет никаких агрессивных намерений в отношении данного региона или объектов, которые там находятся. Николай Корчунов подчеркнул, что ЗРК С-400 имеет сугубо оборонное значение, а его размещение на арктических островах является еще одним шагом на пути к созданию сплошного радиолокационного поля над Россией. Кроме ЗРК С-400 российские военные развернули несколько баз в Арктике.

Стоит отметить, что в 2018 году аналогичный шаг по усилению своей позиции предприняли США. Однако вместо демонстрации мощи им потребовалась помощь, поскольку их подводная лодка вмерзла в толщу льда, из-за чего ей понадобился буксир. Российская сторона тогда незамедлительно согласилась оказать помощь.