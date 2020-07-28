В Госдуме ответили на протест Киева из-за военно-морского парада в Крыму

28.07.2020, 11:53, Новости дня

Очередная нота протеста от украинского МИД в связи с проведением военно-морского парада в Крыму уже воспринимается как своего рода поздравление, сообщил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик.

«В ежегодном праздновании Дня флота в Севастополе есть ряд обязательных составляющих: приветственное слово командующего Черноморского флота, водно-спортивный праздник, салют и, конечно же, нота протеста от украинского МИД, своего рода поздравление от официального Киева. Если говорить серьезно, то мы видим, как корежит западных кураторов Украины от того, что в севастопольских бухтах реет Андреевский флаг», – сказал РИА «Новости» Белик.

По его словам, много лет западные кураторы Украины хотели видеть в городе-герое Севастополе корабли НАТО. «И каждый раз День ВМФ напоминает им о несбывшихся планах», – подчеркнул депутат.

Напомним, в Севастополе 26 июля состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященные Дню ВМФ России. Жителям и гостям города показали первый в РФ боевой катер с женским экипажем, а также старейшее судно флота «Коммуна».

После этого министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста посольству РФ из-за проведения парада «без согласования с украинской стороной» и «нарушения норм международного права».