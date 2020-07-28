Министр просвещения сообщил, что в России учебный год начнётся 1 сентября

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28.07.2020, 11:53, Разное

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в РФ новый учебный год начнётся, как и положено, 1 сентября. Первые звонки традиционно прозвучат 1 сентября для школьников страны.
Глава Минпросвещения заявил на брифинге, что требования Роспотребнадзора о максимальной безопасности учеников и педагогов будут учтены: новый учебный год начнётся при соблюдении всех противоэпидемиологических мер в образовательных учреждениях. В качестве удачного примера Кравцов привёл сдачу ЕГЭ в период пандемии, когда не была допущена вспышка заражения COVID-19, так как для проведения госэкзаменов реализовывались дополнительные способы защиты.

Министр отметил, что российским правительством не рассматривается дистанционная учёба как альтернатива традиционной форме обучения, это всего лишь временные меры в рамках пандемии. Сергей Кравцов подытожил, что вводить удалённое образование на территории Российской Федерации не планировалось и не планируется.





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