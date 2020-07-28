 

Слезы и споры: Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые встретились с момента заявления о разводе

28.07.2020, 11:50, Разное

В семье Кардашьян-Уэст в последние недели неспокойно. Все началось с заявления Канье о своем намерении баллотироваться в президенты США. С тех пор музыкант ежедневно делится в Twitter шокирующими рассказами о себе и своей семье, а во время первого общения с избирателями рассказал о том, что его супруга Ким Кардашьян хотела сделать аборт и “убить их ребенка”. За этим заявлением также последовали слова о том, что Канье планирует развестись с женой и что Ким намерена запереть его в клинике. В ответ на это супруга выпустила в Instagram пространное заявление о психическом здоровье своего мужа, в котором рассказала о многолетней борьбе Канье с биполярным расстройством.

Сам Уэст в ответ на это совсем не прекратил поток странных заявлений, а наоборот – пригрозил, что раскроет все секреты Ким и ее семейства, если та решит к нему приблизиться. Одумался отец четверых детей только спустя несколько дней – в том же Twitter он извинился перед Ким и поблагодарил ее за то, что она была рядом несмотря ни на что. 

Судя по свежим кадрам папарацци, которые появились в фотоагентствах сегодня, Ким приняла извинения и приехала к супругу в Вайоминг, где тот отсиживался последние дни. Эмоциональный разговор по прибытию был запечатлен камерами: на них супруги сидят в машине, Ким плачет, а Канье пытается что-то объснить. 

Ким истерически рыдала. Она не видела Канье уже несколько недель и очень эмоционально переживает происходящее. Ким устала, она обижена на Канье. До этого она пыталась связаться с ним много раз, но он ее просто игнорировал,

– прокомментировал ситуацию инсайдер. 





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