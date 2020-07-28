Пашинян заявил о стабилизации на армяно-азербайджанской границе

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28.07.2020, 11:48, Новости дня

Вооруженные силы Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, но в целом ситуация стабильная, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха можно ситуацию оценивать как относительно стабильную. Конечно, к сожалению, ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня, но уровень стрельбы на сегодня телеканалу РБК это практически норма для последних 10 лет. Я имею ввиду последние 2-3 дня», – передает ТАСС со ссылкой телеканал РБК слова главы армянского кабмина.

Напомним, 12 июля около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

Минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.





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