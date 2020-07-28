 

Звезда сериала “Игра престолов” Софи Тернер родила первенца известному музыканту

28.07.2020, 11:43, Разное

Голливудская знаменитость родила дочь в одной из
клиник Лос-Анджелеса. Кроха появилась на свет еще в минувшую среду, 22 июля.
Софи Тернер и ее близкие скрывали радостное событие от общественности.

Сейчас Софи и ее наследница, которую, как говорят, назвали
Уилла, уже дома. Рядом со звездой сериала “Игра престолов” находится муж –
известный музыкант Джо Джонас. Супруги ответственно придерживаются карантинных мер,
звезды опасаются коронавирусной инфекции.

Напомним, сплетни о беременности Тернер возникли минувшей
зимой. Американские таблоиды сообщили о
скором прибавлении в семействе, ссылаясь на анонимные источники. Сами
Софи и Джо комментировать информацию отказывались. Впрочем, долго утаивать интересное положение артистка сериала “Игра престолов” не смогла: папарацци
сфотографировали знаменитость и ее большой живот.

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Публикация от Gossip Room (@gossiproomoff) 27 Июл 2020 в 12:58 PDT

Напомним, актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас
стали мужем и женой летом 2019 года. Влюбленные, которые вместе почти пять лет,
сыграли сразу две свадьбы.

Многие поклонники не верили в серьезность романа звезд. В
списке любовных побед Джо Джонаса такие знаменитости как: Тейлор Свифт, Деми
Ловато и Джиджи Хадид.





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