Это не просто головная боль — главные вопросы о мигрени

28.07.2020, 11:35, Разное



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Несмотря на то, что мигренями страдают около 15% людей во всем мире, многие из тех, кто сталкиваются с этим мучительным состоянием, слышат от окружающих «ничего страшного, просто выпей таблетку». Врач-невролог Нортонского института неврологии (Norton Neuroscience Institute) Брайан Плато ( Brian M. Plato) дал ответы на самые распространенные вопросы, которые задают ему пациенты с миренью.

Как отличить мигрень от обычной головной боли?

Мигрень сопровождается приступами головной боли, которые длятся от 4 до 72 часов. Как правило, боль локализована в одной части головы, часто пульсирующая. Мигрень существенно снижает физическую активность, в таком состоянии человеку больше всего хочется лежать в темном и тихом месте. Чаще всего это состояние начинается с двух фаз, являющихся предвестником мигрени:

Продромальная фаза, наступающая за несколько часов или дней до мигрени. Сопровождается раздражительностью, подавленным настроением, усталостью, склонностью к перееданию. Брайан Плато отмечает, что продромальные признаки появляются далеко не у всех — примерно у 30% пациентов.

Фаза ауры, наступающая непосредственно перед мигренью. Эта фаза проявляется в зрительных и сенсорных нарушениях. Пациент начинает видеть яркие огни, цветные линии, иногда случается временная потеря зрения. Сенсорная аура выражается онемением и покалыванием в разных частях тела. Эту фазу переживают 20% до 25% пациентов.

Что вызывает мигрень?

Принято считать, что мозг человека, склонного к этому состоянию, более чувствителен к стимуляции. Мигрень также может быть обусловлена генетической предрасположенностью и быть следствием травм головы и инфекционных заболеваний, например, менингита.

Триггеры мигрени многочисленны, и, как правило, мигрень вызывает не какой-то конкретный триггер, а комплекс — менструация, употребление определенных продуктов, недосыпание, стресс и т.п.

Это опасно?

Мигрень может привести к повреждению клеток головного мозга и повысить риск развития инсульта, но, по словам доктора Плато, это происходит довольно редко. Гораздо чаще бывает, что эпизодические приступы мигрени остаются без лечения, и это может вызывать хроническое состояние, которое гораздо труднее поддается лечению и снижает качество жизни больного.

Хронический процесс, который называется аллодиния, постепенно делает нервные клетки более возбудимыми. Это приводит к тому, что гиперчувствительные нервы начинают болезненно реагировать на любые раздражители, даже на легкое прикосновение к коже. Чтобы избавиться от этого состояния, пациент начинает принимать еще больше лекарств, которые еще больше усугубляют хроническое состояние. Поэтому важно как можно раньше обратиться за помощью врачу, чтобы не только лечить мигрень, но и держать ее под контролем.

Когда мне надо вызывать «скорую» при мигрени?

Неотложная медицинская помощь при мигрени требуется в том случае, если это состояние достигает максимальной интенсивности в течение минуты — такая головная боль называется громоподобной, потому что она очень похожа на мощный раскат грома. Срочно обратиться к врачу стоит и в том случае, если при мигрени появляются неврологические симптомы, такие как сильная слабость, онемение конечностей, неспособность говорить.

«Обычно я советую людям с мигренью обращаться к своему врачу в любой момент, если текущее лечение не вызывает облегчения состояния», – утверждает Брайан Плато.

Доктор также рекомендует очень серьезно относиться к своему состоянию, даже если окружающие стыдят его за слабость и говорят что-нибудь вроде «соберись, тряпка». Пациенты с мигренью нередко пытаются лечиться самостоятельно, потому что сталкиваются с довольно серьезной стигматизацией со стороны общества.

«Ваша мигрень реальна. Ваша боль реальна. Риски усугубить состояние тоже реальны, помните об этом. Но хорошая новость в том, что у вас есть шанс на выздоровление. Пожалуйста, не ждите, пока не станет слишком поздно».

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