Названы способы уменьшения жира на лице

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28.07.2020, 11:30, Разное

Медики рассказали о способах уменьшения жира на лице. Его появление является признаком набора веса.
Стоит регулярно заниматься кардиотренировками. Они увеличивают частоту сокращений сердца, поэтому сжигается дополнительное число калорий. Чем интенсивней является кардио и чем дольше длится тренировка, тем лучше будет результат. Однако не стоит расстраиваться, если режим выполнения интенсивный упражнений не подходит по тем или иным причинам. В этом случае стоит найти иной вид физической активности, например, плавание или же катание на велосипеде.

Можно выполнять специальные упражнения для лица. Рекомендуется каждый день перед зеркалом разминать мышцы щек. Кроме того, в тренировке поможет удержание улыбки в течение нескольких секунд. Еще одно упражнение заключается в надувании щек и движении воздуха из стороны в сторону.

Для похудения лица важно спать ночью минимум восемь часов. Если человек долго бодрствует, то происходит продуцирование грелина. Именно этот гормон сигнализирует о голоде.

В день необходимо выпивать минимум восемь стаканов воды, чтобы обеспечить вывод жидкости и организма. Важно ограничить употребление алкоголя, соли и сахара.





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