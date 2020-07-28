 

Молодые египтянки получили тюремный срок за «непристойные» танцы в TikTok

28.07.2020, 11:30, Новости дня

Египетский суд приговорил пятерых блогеров к двум годам тюремного заключения за размещение «непристойных видеороликов» в приложении для обмена видео TikTok.

Это первый приговор, вынесенный судом в рамках кампании египетских властей против блогеров. Женщин, имена которых не называются, обвинили «в нарушении ценностей и принципов египетского общества и размещении непристойных фотографий и видеороликов, которые нарушают общественную мораль», а также в подстрекательстве к «разврату» и «безнравственности» в Сети.

Они также были оштрафованы почти на 19 тыс. долларов, передает Би-би-си.

Активисты уже организовали онлайн-кампанию, потребовав освобождения женщин.

Известно, что одна из блогеров, с аудиторией 1,3 млн подписчиков, была арестована в апреле после публикации видео с танцами и трехминутного ролика, в котором рассказала, что девушки могут зарабатывать деньги, сотрудничая с ней в соцсети.

Еще один блогер была арестована в мае после публикации сатирических роликов в TikTok и Instagram, где на нее подписаны по меньшей мере 2 млн человек.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Украина будет вести переговоры с Ираном о компенсациях родным жертв рейса PS752 от имени всех пострадавших государств

29.06 / Греф сравнил эпидемию коронавируса с дефолтом 1998 года

16.07 / Кравчук сказал, что может расшатать «мощь» Украины

24.07 / Алкоголь и табак предложили обложить дополнительным сбором

22.07 / Российские военные обнаружили самолеты-разведчики США и Германии

15.07 / В РФ стартовали продажи премиального MG Hector Plus

21.07 / В Луцке обстреляли здание полиции, где Аваков проводит совещание

22.07 / Британский министр не видит свидетельств российского вмешательства в «Брексит»

17.07 / Степанов о работе школ с 1 сентября: Мы должны перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат

16.07 / Рада продлила мораторий на взыскание долгов по ипотечным кредитам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска