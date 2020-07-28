 

«Не могу остановиться»: Потап рассказал о сексе с Каменских

28.07.2020, 11:30, Разное

Певец и продюсер Потап пояснил о сексе со своей супругой Настей Каменских. Интимная жизнь у пары является очень разнообразной.
Несколько лет Алексей Потапенко тайно встречался с партнершей по дуэту. Влюбленные предпочли скрывать свой роман, ведь артист состоял в браке с Ириной Горовой. В день свадьбы, которая состоялась в мае прошлого года, знаменитости рассекретили отношения.

Потап рассказал, что Настя Каменских прощает ему все. Она может встретить мужа после корпоратива, зацелованного другими женщинами. Артистке нравится, что супругом восхищаются другие.

Ссоры в звездной семье происходят довольно редко. В основном разногласия возникают, если музыкант не сдержит какое-то общение. После ссоры обычно следует страстный секс. У Каменских и Потапа присутствует очень насыщенная интимная жизнь. Влюбленные вступали в половой контакт в самолете, в гримерной и даже в автобусе. По словам Алексея Потапенко, супруга вызывает у него бурные чувства, поэтому ему трудно остановиться.

В рамках интервью продюсер вспомнил и о ДТП, в которое много лет назад попала Каменских. Автомобиль, где находилась артистка, перевернулся восемь раз. Сама же певица выбила своей головой стекло и вылетела из транспортного средства. Потапенко уверен, что в тот момент судьба его будущей супруги очень изменилась, поскольку она находилась на грани жизни и смерти.





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