 

Россиян хотят обязать регистрировать собак

28.07.2020, 11:23, Разное

Заместитель главы фракции “Справедливой России” в Госдуме Олег Шеин выступил с инициативой обязать россиян регистрировать собак. При этом процедура должна быть бесплатной.

По мнению Шеина, это позволит привлекать нерадивых хозяев к ответственности за выброшенных животных. Сейчас бездомных собак отлавливают и стерилизуют за счет государства. Парламентарий уверен, что его идея в перспективе позволит сократить количество бездомных животных, передает телеканал “360”. О регистрации кошек и других питомцев ничего не говорится.





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