 

Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей

28.07.2020, 11:23, Разное

В начале этого года герцог и герцогиня Сассекские отказались от монарших обязанностей и покинули Соединенное Королевство. По слухам, причиной такого решения стало давление прессы. Крупные таблоиды регулярно публиковали статьи, в которых Меган Маркл была выставлена в дурном свете.

К переезду в США пару могли подтолкнуть и члены королевской семьи. Против скорого брака
принца Гарри с бывшей актрисой выступила Елизавета II. Принц Уильям и Кейт Миддлтон тоже рекомендовали родственнику повременить с женитьбой.

Сенсационные данные об отношениях Маркл с членами монаршей семьи обещают раскрыть британские репортеры в биографической книге “Обретая свободу”. Известно, что этом произведении принц Уильям изображен бессердечным. Нелестную характеристику получила и его жена Кейт.

Один из приближенных к королевской семье заявил, что после выхода книги переезд герцога и герцогини Сассекских в Великобританию станет невозможным. Другой источник сообщил, что Меган Меган и принцу Гарри разрешат вернуть монаршие обязанности, но пока не известно, как супруги будут совмещать их с карьерой в США.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 8:22 PST

Ранее “Дни.ру” написали, что одна из глав книги посвящена отношениям двух герцогинь. По словам репортеров, Кейт Миддлтон с самого начала невзлюбила бывшую актрису и не пыталась узнать ее поближе. Меган Маркл сильно ранило поведение жены принца Уильяма.





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