Странное фото детали Huawei Mate 40 вызывает вопросы

28.07.2020, 11:17, Разное

В Сети появилось новое фото грядущей новинки от компании Huawei. Mate 40, флагманский смартфон, готовящийся к выходу на рынок осенью, имеет странную деталь, вызывающую много вопросов.

Изображения устройства обнародовали блогеры, известные своими инсайдерскими публикациями. На фото видна необычная деталь Huawei Mate 40, отверстия непонятного предназначения внизу панели. Как предположили пользователи Сети, это задняя крышка смартфона, однако для чего в ней сделано сразу несколько пазов, неизвестно.

Официально аппарат представят в сентябре или октябре, в новинке китайские инженеры увеличили дисплей, теперь его диагональ составит порядка 6,8 дюйма. Кроме того, Huawei Mate 40 экран поддерживает обновления изображений как минимум на уровне 90 герц, а его форма будет изогнутой. Также ожидаются ультраузкие рамки снизу и сверху, что должно существенно увеличить рабочую поверхность. Тройную камеру смартфона в новом дизайне оснастят 3-кратным увеличением и 32-мегапиксельным объективом. В модификации с приставкой Pro зум будет пятикратным, его также дополнят времяпролетным датчиком. Селфи-камера получит соответственно разрешение в 24 и 32 мегапикселя в зависимости от версии.

Мощность, производительность, многозадачность и быстродействие аппарату обеспечивает однокристальный процессор Kirin с индексом 1000 или 1020. Батарея с поддержкой проводной и беспроводной зарядки в 66 и 40 Ватт получит объем до 5 тысяч мАч. Остальные подробности, в том числе и стоимость Huawei Mate 40, пока не известны, их объявят ближе к официальной презентации.