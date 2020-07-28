Заслуженную артистку Ольгу Анохину обокрали в больнице

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28.07.2020, 11:16, Новости дня

Пенсионерку из Москвы обокрали в одной из больниц города на 19 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«В полицию поступило сообщение от пенсионерки, что в медицинском учреждении у нее в ее отсутствие неизвестный похитил телефон и 5 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Сумма ущерба составила 19 тыс. рублей, по данному факту проводится проверка.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о советской и российской актрисе, заслуженной артистке РФ Ольге Анохиной, она снималась в таких фильмах, как «Будьте моим мужем», «Военно-полевой роман» и «Сибирский цирюльник».

Напомним, в мае замаскированные под медиков воры украли телефон у артистки Татьяны Васильевой.





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