Стало известно о новом способе мошенничества в Сети

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28.07.2020, 11:16, Новости дня

Эксперты Qrator Labs обнаружили новую схему мошенничества в Сети, связанный с якобы майнингом криптовалют через браузер, рассказал технический директор компании Артем Гавриченков.

Гавриченков сообщил, что злоумышленники предлагают пользователю до 20 тыс. рублей в час за сдачу в аренду неиспользованных мощностей его компьютера. При этом на сайте, как правило, встроен счетчик якобы заработанных денег, которые можно вывести, передает РИА «Новости».

Для получения средств предлагается оплатить «верификацию» небольшой суммой – например, в размере 400 рублей. При этом после деньги со счетов могут списываться многократно, так как в результате такой операции злоумышленники получают данные банковских карт жертвы.

Отмечается, что мошенники не могут пользоваться легальными платежными системами, так как при срабатывании антифрод-системы или по жалобе пользователей их портал могут заблокировать.

«С этой целью злоумышленники создают фасадные платежные системы – подобных лендингов множество, и работают они практически идентично: фактически это один и тот же код платежной системы, которым различные злоумышленники пользуются, начиная с 2017-2018 года», – отметил Гавриченков.

Данный лендинг выглядит как обычная платежная система: здесь есть и заглавная страница, и даже кнопка «Подключиться к платежной системе», которая создает видимость функционала и на самом деле не работает.

Подчеркивается, что при совершении платежей в Сети всегда стоит проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение.

Ранее стало известно о новом виде мошенничества в интернете с помощью сериалов Netflix.





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