 

Личное: Попсята

28.07.2020, 11:14, Разное

Меня откровенно удивляют люди, которые верят попсятам. Попсята — это те самые клоуны нашей эстрады, которые вчера ещё трясли половыми признаками на сцене, а сегодня решили стать политическими деятелями.

Взять того же гражданина Шнурова, который прилетел зачем-то в Хабаровск.


Хаба-а-аровск! Лечу! Фото: Соцсети

Серёж, вот ответь откровенно: что тебе делать в далёком крае, где на границе — хмурые тучи, а коммунальная плата составляет более половины зарплаты пожарного?

Нет, ну серьёзно — попсёнок пиарится или хочет людям помочь?

Зря я поставила знак вопроса. Чем может помочь тот же Шнуров, Катя Гордон, решившая защищать Фургала, а также прочие публичные люди?

Правильный ответ: да и цели такой у них нет.

Протестующим пофиг, кто к ним приехал. Как на Майдане в Киеве было? Все, кому не лень, лезли на сцену, а после переворота превратили парламент страны в балаган.

Вот так же и наши попсята: алкоголик, лошадь, шизофреничка — каких только персонажей нет! Всё им в политику хочется — зачем хочется? Ну, понятно же — там совершенно другие суммы вертятся.

Вы простите меня, но я сильно против попсят в публичной политике. Милана Тюльпанова — это вы в мэры, что ли, хотите?

Будем откровенны — у условной седлоковой что вместо мозга? Нет, что у Шнурова в голове — вы знаете?

Я вам отвечу — пустота.

Вы посмотрите сами в его глаза. Послушайте, как и что говорит он. Это же бездна Челленджера, я редко встречала более глупых людей.

https://t.me/lenamiro/6703

Проблема Хабаровска — не в Фургале, а в бедности. Товары втридорога, потому что всё завозят. Но ничего не строят, не производят, оттого и зарплаты низкие, которых не хватает, чтобы нормально жить.

Как решить этот вопрос? Привлекать инвестиции, создавать предприятия, дать людям работу — как это планирует сделать попсёнок?

Правильный ответ: никак. Они приехал позировать. Чтобы потом улететь, набрав у толпы поддержку.

Мерзко.

Дорогие хабаровчане, мой вам совет: гоните ссаными тряпками Шнурова. Он вам микрогениталию ещё свою покажет.

А как вы относитесь к публичным писям, лезущим в политику, едва прочистив ноздри?

Источник: Лена Миро





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