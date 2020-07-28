 

В Xiaomi запатентовали первый смартфон с отсеком для наушников

28.07.2020, 11:09, Разное

Компания Xiaomi намерена выпустить очередное уникальное устройство на рынке мобильной техники. Компания запатентовала первый смартфон со специальными отсеками для хранения наушников, кроме того, в аппарате будут и другие актуальные функции.
Информация об устройстве появилась в базе национального регулятора, судя по ней, у грядущей новинки пока нет конкурентов на мировом рынке. Так, на опубликованных изображениях аппарата видны специализированные отсеки. В них можно хранить беспроводные наушники, при этом они будут заряжаться от смартфона.

Такое решение даст возможность отказаться от футляров, фирменная конструкция с поворотными положениями позволяет удобно вставлять их как в уши, так и в корпус устройства. Подключать наушники к смартфону можно будет через Bluetooth, кроме того, функционалом предусмотрена система подавления шумов, ранее присуща девайсам более дорогого сегмента.

Также в смартфоне с отсеками для наушников, исходя из данных патентной документации, появится подэкранная камера для селфи. Когда Xiaomi сможет выпустить подобный девайс на рынок и какова при этом будет его стоимость, пока не известно.





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