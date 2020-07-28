 

Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в июне

28.07.2020, 11:08, Новости дня

Дети с именами Нестор, Бельчонок, Кай, Океана, Рада, Любава и Георгия родились в Москве в июне, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

«В июне этого года в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек – 52,1% против 47,9%. Самыми популярными именами в июне 2020 года в Москве по-прежнему являются Александр – так назвали 266 мальчиков, и София (Софья) – этим именем было названо 302 девочки», – рассказали в пресс-службе комплекса, передает РИА «Новости».

Среди редких мужских имен можно выделить такие, как Нестор, Святогор, Светозар, Родослав, Пересвет и Доброслав, Енисей, Елизар, так назвали по одному мальчику в июне. Такими необычные именами, как Милан, Дональд, Кай и Киану, также зовут по одному маленькому москвичу, родившемуся в июне. Одного мальчика в Москве назвали Бельчонок. А имена Спартак и Соломон носят два малыша.

Среди девочек также встречаются необычные имена старорусского происхождения: Лада (5), Марфа (3), Рада (3) и Любава (2). Одну маленькую москвичку назвали Океаной.

Трех малышей назвали именами, образованными от мужских: Аркадия, Арсения и Георгия. А также двух девочек зовут уменьшительно-ласкательными именами Маруся и Настасья.

«В пятерке популярных мужских имен остались Михаил (так назвали 246 новорожденных), Максим (224), Дмитрий (193) и Марк (183). В топ-5 женских имен вошли Мария (246), Анна (218), Алиса (179) и Ева (163)», –  отметили в комплексе.





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