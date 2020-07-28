 

После драки армян с азербайджанцами в Москве в СИЗО заключены 15 человек

28.07.2020, 11:08, Новости дня

В СИЗО заключены уже 15 участников массовой драки в кафе между армянами и азербайджанцами, произошедшей на фоне эскалации на границе двух стран, сообщили в пресс-службах столичных судов.

Решения принимали Кузьминский, Никулинский и Троицкий суды Москвы. Всем инкриминируется уголовная статья – «Хулиганство», передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошло несколько стычек между уроженцами Армении и Азербайджана, одна из них переросла в массовую драку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и разбое. Задержаны были 25 человек.





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