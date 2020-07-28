В Раде зарегистрирован проект постановления с требованием уволить Степанова

28.07.2020, 11:06, Новости дня

В Верховной Раде 27 июля зарегистрирован проект постановления №3938 “Об обращении к Кабинету Министров Украины относительно увольнения министра здравоохранения Максима Степанова”.

Текст обращения и другие сопроводительные документы на сайте парламента пока отсутствуют.

Одна из авторов проекта, нардеп от “Голоса” Ольга Стефанишина заявила, что Степанов “не пригоден для выполнения должностных обязанностей”.

“За четыре месяца на должности Степанов сделал очень много. Настолько много, что нам нужно как можно скорее спасать и врачей, и пациентов от его “достижений”, – цитирует Стефанишину пресс-служба “Голоса” в Facebook.

Среди претензий к министру, которые озвучила нардеп, – отсутствие масштабного тестирования на коронавирус, нерациональное использование государственных средств, а также блокирование госзакупок лекарств.

Стефанишина добавила, что под проектом постановления подписались 96 народных депутатов из разных фракций.

Міністр Степанов має піти зі своєї посади! Ми наполягаємо на цьому вже 4 місяці. І тепер нашу ініціативу підтримує майже… Posted by Голос on Esmaspäev, 27. juuli 2020

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. В середине мая “Голос” уже требовал отставки чиновника, однако во фракции пропрезидентской партии “Слуга народа” заявляли, что менять министра здравоохранения в условиях пандемии неправильно.

Согласно закону Украины о Кабинете Министров, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабинета Министров по его собственной инициативе и по представлению премьера.