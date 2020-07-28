Трамп заявил, что не контактировал с советником, который заразился коронавирусом

28.07.2020, 11:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время не контактировал со своим советником по нацбезопасности Робертом О’Брайеном, у которого подтвердили диагноз COVID-19. Об этом Трамп сказал на брифинге 27 июля. Стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте Белого дома.

“Нет, я не видел его в последнее время. Я слышал, что он сдал тест. Но я не видел его. Я позвоню ему позже”, – отметил президент США.

Он не стал отвечать на вопрос о самочувствии О’Брайена и сказал, что не знает, когда именно его советник сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

О том, что О’Брайен заразился коронавирусом, накануне сообщило агентство Bloomberg. По данным источников, 54-летний чиновник отсутствовал на работе с конца прошлой недели.

7 мая в Белом доме COVID-19 подтвердили у военнослужащего морской пехоты США, который был личным камердинером Трампа. Из-за этого случая Трамп пообещал тестироваться на наличие болезни каждый день. Через несколько дней – 9 мая – болезнь выявили у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кейти Миллер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,48 млн человек, 654 тыс. из них скончались, более 9,58 млн выздоровели. США находится на первом месте по количеству больных – в стране подтвердили 4,29 млн случаев заражения, более 148 тыс. человек умерли.