 

Продажи оружия в США почти удвоились

28.07.2020, 11:01, Новости дня

Продажи оружия в США в первом полугодии выросли на 95 процентов, а продажи боеприпасов – на 139 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом говорится в новом исследовании Национального фонда стрелкового спорта (НФСС).

По данным фонда, за первые шесть месяцев этого года в розничной торговле по всей стране было зарегистрировано рекордное число сделок с огнестрельным оружием – 10,3 миллиона. О росте продаж боеприпасов сообщили 92 процента розничных торговцев, о росте продаж огнестрельного оружия – 87 процентов.

В исследовании отмечается, что белые мужчины составляют более половины (55,8 процента) покупателей оружия и боеприпасов. Белые женщины – 16,6 процента, чернокожие мужчины – 9,3 процента, чернокожие женщины – 5,4 процента, испаноязычные мужчины – 6,9 процента, испаноязычные женщины – 2,2 процента, азиатские мужчины – 3,1 процента, азиатские женщины – 0,7 процента.

«Самый большой прирост продаж пришелся на долю чернокожих мужчин и женщин, который составил 58,2 процента в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года», – заявил директор НФСС по исследованиям и развитию рынка Джим Куркуруто.

На втором месте по росту интереса к оружию и боеприпасам оказались белые мужчины и женщины (51,9 процента), за ними идут испаноязычные мужчины и женщины (49,4 процента), а после них мужчины и женщины азиатского происхождения (42,9 процента).

«Суть в том, что никогда не было такого устойчивого всплеска продаж, какой мы наблюдаем сейчас», – добавил Куркуруто.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала “112 Украина”

14.07 / В Росприроднадзоре назвали сроки реабилитации экосистемы на месте ЧП в Норильске

17.07 / Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет

25.07 / Захарова указала Климкину на превращение Украины в «мировую проблему»

01.07 / Вместо налога на прибыль в Украине могут ввести налог на выведенный капитал – Саакашвили

25.06 / Трамп в четверг проводит предвыборные мероприятия в Висконсине

01.07 / Курс гривны повысился по отношению к доллару и евро

21.07 / Антирекорд недели. Водитель Renault Duster нарушил скоростной режим в Украине 23 раза

28.06 / В Подмосковье поймана банда воров, грабившая особняки богатых и знаменитых

04.07 / В Вашингтоне пройдут торжества, несмотря угрозу новой вспышки COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска