 

Университет штата Калифорния вводит обязательный курс по социальной справедливости

28.07.2020, 11:01, Новости дня

Университет штата Калифорния сделал курс по этнической и социальной справедливости обязательным элементом учебной программы на фоне продолжающихся призывов к реформам после волнений по всей стране.

Решение Совета попечителей университета стало первой переменой в общеобразовательной части учебной программы вуза более чем за 40 лет.

Университет штата Калифорния является крупнейшим объединением общественных университетов в стране, в которое входит 23 кампуса.

Вуз выразил надежду на создание «более справедливого и равноправного общества» с помощью новой учебной программы, которая будет внедряться с 2023-2024 учебного года.

Канцлер университета Тимоти Уайт заявил, что введение обязательного курса «еще больше повысит ценность» университетского диплома и приведет к подготовке более эффективных лидеров среди работников.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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