В Пентагоне допустили внеземное происхождение НЛО

28.07.2020, 10:57, Разное

В рамках секретной программы Пентагона продолжается изучение материалов об НЛО, часть собранных данных говорит о вероятном внеземном происхождении объектов, пишет The New York Times со ссылкой на доклад Комитета по разведке сената США.

По данным издания, специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при министерстве обороны США вскоре раскроет часть собранных данных в рамках «стандартизирования информации и отчетности».

Отмечается, что часть входящих в группу экспертов уверена в неземном происхождении аномалий, которые фиксировали военные.

Например, бывший директор проекта Луис Элизондо заявил, что были найдены обломки странных объектов из неизвестного материала.

В то же время ряд других специалистов указывает, что независимые экспертизы не проводились, поэтому находки вполне могли быть созданы на Земле.

Сенатор же Марко Рубио предположил, что все подобные аномалии связаны с разработками России и Китая, которые могли совершить технологический прорыв.

В апреле Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых показаны НЛО. На записях, сделанных с военных самолетов, видны летающие объекты, не похожие ни на один вид воздушных судов.

В июне житель Польши сфотографировал НЛО, снимки которого уфологи сочли лучшими за 40 лет.