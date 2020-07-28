Ученые обнаружили древнейший штамм легочной чумы в захоронении каменного века

28.07.2020, 10:53, Разное

Ученым удалось обнаружить древнейший штамм легочной чумы в останках, находившихся в захоронении каменного века на территории Швеции. Находка указывает на то, что человечество впервые могло столкнуться с этим заболеванием не 3000, а 5000 лет назад.

Согласно общепринятой теории первыми задокументированными эпидемиями чумы являются Антонинова чума (165 год н. э.) и Юстинианова чума (541 год н. э.). Обе вспышки погубили несколько миллионов человек. Однако найденные в зубах 20-летней женщины следы штамма Yersinia pestis доказывают, что болеть легочной чумой люди начали уже 5000 лет назад. Кроме того, в этом захоронении находились останки других древних людей со следами возбудителей чумы.

По словам специалистов, обнаруженный ими штамм чумы может оказаться самым близким к генетическому прародителю Yersinia pestis, возникшему, вероятно, 5700 лет назад. Данный штамм чумы не могли переносить блохи, поэтому промежуточными носителями могли выступать другие животные, например, домашний скот. Именно в это время люди начали селиться большими группами, а также заниматься скотоводством. Все это благотворительно влияло на распространение опасных заболеваний.