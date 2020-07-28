 

ВМС Германии проконтролируют соблюдение оружейного эмбарго по Ливии

28.07.2020, 10:53, Новости дня

Фрегат «Гамбург» ВМС Германии в рамках операции Irini направится в Средиземное море, чтобы следить за соблюдением эмбарго СБ ООН на поставки оружия в Ливию.

Около 250 служащих военно-морских сил Германии на борту фрегата «Гамбург» в ближайшие дни отправятся в Средиземное море, чтобы контролировать соблюдение эмбарго на поставки вооружений в Ливию. Цель операции Irini –стабилизация обстановки в охваченной гражданской войной североафриканской стране и поддержка усилий ООН по установлению мира в Ливии, передает Deutsche Welle.

Судно должно прибыть в заданный район к середине августа. Кроме контроля за соблюдением оружейного эмбарго, участникам миссии необходимо пресекать контрабанду нефти.

Чаще всего обвинения в предполагаемом нарушении запрета на поставки вооружений в Ливию звучат в адрес Турции, РФ и ОАЭ. Лидеры Германии, Франции и Италии в середине июля изъявили готовность обсуждать введение санкций против нарушителей. В первую очередь штрафные меры коснутся компаний и частных лиц, а затем могут быть приняты санкции в отношении против отдельных стран, объяснил глава МИД Германии Хайко Маас.

Ранее глава МИД Германии заявил, что отношения с Россией сложны по многим темам, но решение конфликтов в Сирии, Ливии и Украине без Москвы невозможно.

Также сообщалось, что РФ и Турция намерены создать совместную рабочую группу по урегулированию ситуации в Ливии, следует из совместного заявления двух стран по итогам консультаций в Анкаре.





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