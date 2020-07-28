Минтруд предложил ввести прямые выплаты для больничных и пособий матерям

28.07.2020, 10:48, Новости дня

Министерство труда и социальной защиты предлагает распространить механизм прямых выплат для больничных и пособий в связи с материнством во всех регионах страны с 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что сейчас для этих выплат в ряде регионов используется «зачетный» принцип, когда работодатель платит работникам эти пособия за свой счет, а в дальнейшем сумма страховых отчислений в Фонд социального страхования (ФСС) уменьшается пропорционально произведенным работникам выплатам.

«Механизм прямых выплат позволит выплачивать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую из средств ФСС, что гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя. Такой механизм удобен и организациям, ведь он позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам», – передает ТАСС сообщение Минтруда.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, во время пандемии механизм прямых выплат был использован для оплаты больничных по карантину для граждан старше 65 лет и для прибывающих из-за границы.

«Электронные листки нетрудоспособности, внедрение которых началось до пандемии, сегодня составляют 52% от всех выданных больничных. Это позволяет оптимизировать процесс формирования листка нетрудоспособности, снижает трудозатраты, связанные с оформлением бумажных документов. Работодатели избавлены от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, исключается возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении», – подчеркнул Котяков.

Также законопроектом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будут выплачиваться проактивно, то есть без заявления со стороны работника на основании электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).

«Упростится процедура и для работодателей. Законопроект закрепляет электронный документооборот между работодателем, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами», – добавили в министерстве.

Напомним, разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает с 1 января 2021 года запустить «прямые выплаты» по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми в рамках социального страхования. На это направят около 52 млрд рублей.