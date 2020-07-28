 

Смартфон Redmi 9A остался дешевым, но получил намного больше памяти

28.07.2020, 10:47, Новости дня

Новый смартфон Redmi 9A сохранил доступный ценник, однако теперь имеет 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта постоянной памяти.

Премьера девайса состоялась в Китае, тогда как уже через несколько дней аппарат будет доступен для заказа. Смартфон Redmi 9A имеет характеристики, свойственные глобальной версии, однако здесь существенно увеличили размер памяти. Мировая версия ограничена 32 гигабайтами встроенной памяти и 2 гигабайтами ОЗУ.

Приобрести новый смартфон Redmi 9A можно по цене от 85 долларов. За производительность устройства отвечает мощный чип Helio G25. Также модель имеет крупный 6,53-дюймовый дисплей. Основная камера получила 13 мегапикселей, а фронтальная 5 мегапикселей. Емкость встроенной батареи составляет 5000 мАч.





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