Новый Gionee получил огромный аккумулятор и небольшой экран

28.07.2020, 10:47, Новости дня

В базе данных TENAA появился новый смартфон Gionee, который отличается увеличенным аккумулятором на 10000 мАч.

Вместе с тем смартфон обладает относительно компактными размерами с дисплеем 5,72 дюйма. Кроме того, новинка функционирует на новом восьмиядерном процессоре с 2-8 гигабайтами оперативной памяти и 64-256 гигабайт постоянной памяти. Основная камера получила одинарный модуль, как и фронтальный блок. Аппарат получит операционную систему Android 7.1.1 Nougat.

Еще одним достоинством нового смартфона от Gionee является применение прочного корпуса, который способен выдерживать сильные удары и не пропускают пыль и влагу. Стоимость новинки пока не раскрыта производителем до презентации.