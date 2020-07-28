Ученый развеял миф о появлении русского мата
28.07.2020, 10:43, Разное
Доктор филологических наук Михаил Осадчий опроверг гипотезу о том, что русский мат появился во время нашествия татаро-монголов на Киевскую Русь.
Ученый пояснил, что нецензурные слова существовали задолго до этого и не относились к запретным.
По словам Осадчего, они были однокоренными с другими словами, обозначавшими приличные явления. Наибольшее распространение обсценная лексика получила после революции 1917 года.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет