Ученый развеял миф о появлении русского мата

28.07.2020, 10:43, Разное

Доктор филологических наук Михаил Осадчий опроверг гипотезу о том, что русский мат появился во время нашествия татаро-монголов на Киевскую Русь.

Ученый пояснил, что нецензурные слова существовали задолго до этого и не относились к запретным.

По словам Осадчего, они были однокоренными с другими словами, обозначавшими приличные явления. Наибольшее распространение обсценная лексика получила после революции 1917 года.