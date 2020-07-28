Мнение: Пассивные вкладчики

28.07.2020, 10:42, Разное

Некоторые думают: «я ничего не понимаю в финансах, и я не хочу рисковать тяжело заработанными деньгами, поэтому я буду держаться как можно дальше от биржи и прочих мутных делишек».

Такая страусиная позиция вызывает уважение, однако консервативной она не является. Чем хуже инвестор разбирается в финансах, тем сильнее он рискует потерять свои сбережения. Классический пример — трагические события 1992 года, когда инфляция обесценила советский рубль примерно в двадцать раз. Аналогичным образом проиграли те, кто менял свои квартиры в Ленинграде на видеомагнитофоны и автомобили.

Сейчас, задним умом, отрицатели финансов выработали эмпирическое правило: держать всё в долларах под матрасом. Действительно, хоть на протяжении последних тридцати лет доллары и были невыгодным вложением денег, однако они обеспечивали психологический комфорт в периоды валютных кризисов. Проблема в том, что подматрасные доллары — ровно такая же инвестиция, как и покупка акций на бирже, например. Когда считающий себя консерватором инвестор принимает решение держать всё в долларах, он тем самым формирует инвестиционный портфель, причём довольно рискованный портфель.

В ещё более опасную азартную игру обыватель вступает, когда пытается принимать инвестиционные решения, руководствуясь здравым смыслом. Обычно получается что-нибудь такое: «четверть буду держать в долларах, четверть в евро, а половину денег вложу в квартиру в строящемся доме». Звучит надёжно, и даже может при известном везении выстрелить, однако на практике такие планы — гадание на зелёном сукне в дорогом казино. Некоторые игроки, знаете, тоже диверсифицируют свои портфели: «четверть поставлю на красненькое, четверть скормлю однорукому бандиту, а с оставшейся половиной засяду играть в блэкджек». Некоторые «стратеги» выигрывают, но часто наивные души заканчивают инвестициями в МММ, которые кажутся им по неопытности железобетонными, или начинают играть на «Форексе», воображая себя начинающими волками с Уолл-стрит.

Некоторые делают хитрый ход: берут пример с того лихого кавалериста, который промотал своё фамильное состояние аккурат к середине 1917 года. Заканчивается это обычно или валютной ипотекой, или, в лучшем случае, просто сильным снижением уровня жизни. Причина та же. Решение спускать все деньги на потребление — это тоже решение, а важные решения нужно принимать осознанно. Собственно, можно проиграть даже потребляя. Одна супружеская чета вернулась в Россию из Европы в начале 2016 года, когда за евро давали аж 85 рублей. Потом рубль немного укрепился, и супруги на протяжении трёх (!) лет надеялись, что рубль упадёт, и они смогут выгодно купить дом под Петербургом. Сейчас я потерял их из виду, но год назад они всё ещё жили на съёмной квартире, выжидая выгодного для них курса.

Перед тем, как сесть за руль автомобиля, мы получаем автомобильные права. По неподтверждённым слухам, в некоторых регионах гаишники уже перестали брать взятки, и выпускникам автошкол приходится теперь сдавать экзамены честно. Всем ясно, зачем водителей подвергают испытаниям: чтобы они могли крутить баранку, не рискуя своим и чужим здоровьем.

Перед тем, как выпустить школьника во взрослую жизнь, никаких прав инвестора ему, к сожалению, не дают. Поэтому многие взрослые люди рассуждают так: «я не хочу рисковать, поэтому я просто буду ехать прямо, никуда не сворачивая». Или, например: «я не хочу рисковать, я закрою глаза и уберу руки с руля». Или, в лучшем случае: «я буду ехать со скоростью пешехода, чтобы не попасть в серьёзное ДТП».

Невежество — прямая дорога к финансовым потерям. Приходя, например, в банк, я каждый раз встречаю молодых хищников, которые пытаются развести меня на деньги, продав мне какой-нибудь заведомо проигрышный для меня продукт. Консультанты говорят очень убедительными скриптами, и меня спасает от потерь только то, что я достоверно знаю, как именно работает тот или иной банковский трюк.

Учёба окупается. Вы в любом случае потратите время: или на изучение финансов, или на зарабатывание денег для тех, кто воспользуется вашей неопытностью.

Вместо подведения итога замечу, что доллары и недвижимость вполне могут быть хорошим вложением в некоторых обстоятельствах. Инвестиционные портфели инженера Копейкина и миллиардера Хазарда могут иногда совпадать по составу. Разница в том, что миллиардер Хазард хорошо осознаёт риски, а инженер Копейкин беспечно скачет по тропинке, даже не замечая разложенные вокруг капканы.