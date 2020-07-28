“Нам сегодня месяц”: Юлия Липницкая впервые показала дочку

28.07.2020, 10:40, Разное

22-летняя олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая стала мамой. У спортсменки и ее бойфренда, 23-летнего российского фигуриста Владислава Тарасенко, родилась дочь. Произошло это радостное событие еще 27 июня, но рассказать общественности об этом молодые родители решились только сейчас.

Каталина. Нам сегодня месяц,

– подписала Липницкая фото в Instagram с дочерью.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко с дочерью Каталиной

Напомним, о беременности Юлии стало известно 16 июня. Первым об этом сообщил Спорт-Экспресс со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова. На следующий день информацию подтвердила и сама Липницкая:

Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.

Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова.

Об отношениях спортсменов практически ничего неизвестно. Слухи о том, что Владислав и Юлия встречаются, появились в фанатской среде около года назад. В июле 2019-го спортсмены вместе отправились в Исландию и активно делились совместными фотографиями. В Исландии они посетили Arctic Ice Camp 2019 в качестве приглашенных тренеров.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко