 

Племянница принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж

28.07.2020, 10:40, Разное

Племянница принцессы Дианы – дочь графа Спенсера, Амелия Спенсер, выходит замуж. Предложение руки и сердца она получила от своего давнего бойфренда, агента по недвижимости Грега Малетта.

Амелия Спенсер и Грег МалеттСамый счастливый день! 22 июля 2020 года я попросил свою любовь провести всю оставшуюся жизнь рядом со мной. И она ответила “ДА”. Как можно быть еще счастливее? Я люблю тебя всем сердцем!- написал 30-летний Грег на своей странице в Instagram. На этот красивый шаг он решился во время отдыха в Южной Африке – в шикарном отеле в Clouds Wine & Guest Estate в Стелленбосе. С 28-летней Амелией Грег встречается около 10 лет, они познакомились во время учебы в Университете Кейптауна.

Амелия Спенсер и Грег МалеттСамые счастливые времена!- прокомментировала помолвку Амелии ее сестра, леди Китти Спенсер. Она, к слову, также собралась под венец. Избранник Китти – Майкл Льюис, владелец компании одежды Whistles и обладатель состояния в 102 миллиона долларов. Он сделал ей предложение в канун Рождества. В январе Майклу исполнился 61 год, он на 32 года старше своей невесты и на 5 лет старше ее отца. Ради возлюбленного Китти намерена обратиться в иудаизм. Сейчас она “принимает религиозные наставления при подготовке к браку”. Пока неизвестно, какое именно течение иудаизма выберет Китти: ее не раз видели в синагоге в Лондоне, которую она посещала вместе со своим женихом.

Китти Спенсер и Майкл Льюис





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Мнение: Письмо: “Есть маниакальное желание что-то улучшить”

23.07 / Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон взорвала интернет чтением сказки про трех медведей

08.07 / Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд: “Она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все”

22.07 / «Чувствовал себя паршиво»: Сергей Мезенцев рассказал о природе мужских измен

22.07 / Мнение: Зариф в Москве

24.07 / «В итоге людей, на глаз, собралось немного»

18.05 / Упражнения на мышцы тазового дна полезны для секса

07.07 / США потребовали от иностранных студентов покинуть страну при переводе на онлайн-обучение

24.07 / Мужчину нашли блуждающим по кладбищу спустя месяцы после его похорон

04.07 / Компания производитель мороженого «Радуга» отвергла обвинение в пропаганде ЛГБТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска