Племянница принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж

28.07.2020, 10:40, Разное

Племянница принцессы Дианы – дочь графа Спенсера, Амелия Спенсер, выходит замуж. Предложение руки и сердца она получила от своего давнего бойфренда, агента по недвижимости Грега Малетта.

Амелия Спенсер и Грег МалеттСамый счастливый день! 22 июля 2020 года я попросил свою любовь провести всю оставшуюся жизнь рядом со мной. И она ответила “ДА”. Как можно быть еще счастливее? Я люблю тебя всем сердцем!- написал 30-летний Грег на своей странице в Instagram. На этот красивый шаг он решился во время отдыха в Южной Африке – в шикарном отеле в Clouds Wine & Guest Estate в Стелленбосе. С 28-летней Амелией Грег встречается около 10 лет, они познакомились во время учебы в Университете Кейптауна.

Амелия Спенсер и Грег Малетт Самые счастливые времена!- прокомментировала помолвку Амелии ее сестра, леди Китти Спенсер. Она, к слову, также собралась под венец. Избранник Китти – Майкл Льюис, владелец компании одежды Whistles и обладатель состояния в 102 миллиона долларов. Он сделал ей предложение в канун Рождества. В январе Майклу исполнился 61 год, он на 32 года старше своей невесты и на 5 лет старше ее отца. Ради возлюбленного Китти намерена обратиться в иудаизм. Сейчас она “принимает религиозные наставления при подготовке к браку”. Пока неизвестно, какое именно течение иудаизма выберет Китти: ее не раз видели в синагоге в Лондоне, которую она посещала вместе со своим женихом.

Китти Спенсер и Майкл Льюис