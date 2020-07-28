Собственник сети ресторанов «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

28.07.2020, 10:31, Новости дня

Собственник сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о неуплате налогов, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Согласно приговору суда, Беловайн должен был заплатить недоимки по налогам, но после освобождения из-под стражи фактически скрылся.

«После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился. В связи с этим он объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск», – передает ТАСС слова Ивановой.

Напомним, в понедельник замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко заявила, что Белойвана планируют объявить в международный розыск по делу о сокрытии 57 млн рублей.