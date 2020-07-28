 

Собственник сети ресторанов «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

28.07.2020, 10:31, Новости дня

Собственник сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о неуплате налогов, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Согласно приговору суда, Беловайн должен был заплатить недоимки по налогам, но после освобождения из-под стражи фактически скрылся.

«После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился. В связи с этим он объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск», – передает ТАСС слова Ивановой.

Напомним, в понедельник замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко  заявила, что Белойвана планируют объявить в международный розыск по делу о сокрытии 57 млн рублей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Самолеты Северного флота провели полет над Баренцевым и Норвежским морями

24.07 / После массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны 13 человек

27.06 / Bugatti выпустит гиперкар Chiron в кузове родстер

13.07 / В Польше объявили о победе Дуды на выборах

04.07 / В США выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки

11.07 / Маск поднялся в рейтинге богатейших людей мира. Эксперт назвал активы технологических гигантов “спекулятивным пузырем”

14.07 / США осудили насилие на армяно-азербайджанской границе

13.07 / Трамп: я ценю мнение доктора Фаучи, но не всегда с ним согласен

26.07 / В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск частной ракеты

15.07 / В РФ предложить вернуть православные храмы в Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска