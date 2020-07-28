В МИД оценили возможность гонки вооружений в Арктике

28.07.2020, 10:31, Новости дня

Говорить об опасности гонки вооружений в Арктике не придется, если государства будут следовать принципу ненанесения ущерба безопасности других стран при обеспечении собственной, сообщил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

«Полагаем, что в Арктике нет проблем, которые нуждаются в силовом решении. Убеждены, что сохранение мира и стабильности на Крайнем Севере возможно только через конструктивный диалог с нашими соседями, в том числе по вопросам политики безопасности. Исходим из того, что любые возникающие проблемы следует решать политическим путем, за столом переговоров», – сказал он РИА «Новости».

Корчунов также подчеркнул, что Москва последовательно придерживается принципа ненанесения ущерба безопасности других стран при обеспечении собственной. «Призываем другие государства также опираться на этот базовый постулат. В таком случае говорить об опасности гонки вооружений не придется», – отметил он.

Он также заявил, что С-400 в Арктике нужны исключительно в целях обороны. «Что касается появления систем С-400 на российских арктических островах – это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией нашей страны. Система С-400 имеет исключительно оборонное предназначение. Ее размещение – где бы то ни было – не должно вызвать беспокойство, если, конечно, выражающие такое беспокойство не вынашивают агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые С-400 призвана защищать», – сказал Корчунов.

Также, по словам дипломата, «несмотря на то, что на министерской встрече в Рованиеми было принято совместное заявление, в котором все страны-члены АС констатировали приверженность сохранению мира, стабильности и конструктивного взаимодействия в Арктике, страны-члены НАТО, прикрываясь обвинениями нашей страны в «милитаризации» региона, продолжали наращивать там военный потенциал, в том числе за счет задействования потенциала неарктических государств, а также увеличивать масштабы проводимых в Заполярье военных учений с отработкой сценария, в котором РФ рассматривается в качестве главной угрозы».

При этом Корчунов заявил, что РФ действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке. «Деятельность РФ по модернизации ВС и проведению мероприятий боевой и оперативной подготовки в Арктике не является избыточной и имеет оборонительный характер. Она соразмерна складывающейся военно-политической обстановке, не создает угроз национальной безопасности арктических государств, не нарушает никаких международно-правовых договоренностей и направлена, в том числе, на обеспечение экологической безопасности, спасательной и научной работы в северных широтах», – сказал дипломат.

Также, подчеркнул Корчунов, «Россия никогда не размещала в Арктике свои воинские контингенты на территории других стран и не предоставляла свою территорию для размещения войск других государств, в том числе внерегиональных». «Кроме того, РФ воздерживается от проведения военных учений в Арктическом регионе с неарктическими государствами, поскольку их военная активность в высоких широтах лишь ослабляет региональную безопасность, повышает конфликтность и напряженность», – отметил дипломат.

Он также заметил, что Москва внимательно следит за характером и направленностью заявлений США по арктической тематике. «В целом, администрация Дональда Трампа продолжает акцентировать особую роль США в северных делах, навязывая собственные подходы. При этом она стремится не допустить усиления влияния в регионе «оппонентов» и рассчитывает при поддержке союзников укрепить свои позиции в вопросе освоения северных ресурсов», – сообщил Корчунов.

При этом, отметил дипломат, Москва выступает за логику прагматизма в арктическом сотрудничестве, в том числе в отношениях с США.

Ранее американский президент Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики, включающую как минимум три тяжелых ледокола. В ОСК оценили способность США создать ледокольный флот.

В середине июня премьер-министр Михаил Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства РФ в Арктике.



