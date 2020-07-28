В Рыбинске в 2021 году планируют благоустроить всего 10 дворов
 

В Рыбинске в 2021 году планируют благоустроить всего 10 дворов

28.07.2020, 10:34, Новости
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В Рыбинске городская общественная комиссия определила список дворов для благоустройства в 2021 году.

В программу благоустройства с учетом отборочных критериев предварительно вошли 10 дворов. Окончательный список утвердит Проектный офис губернаторского проекта «Решаем вместе».

Отметим, в 2020 году в программу вошли 11 придомовых территории, в 2019 – 14.

– На благоустройство дворов от жителей поступило 20 заявок, 11 – с прошлого года. На общую сумму примерно 61 млн рублей. На следующий год по программе предусмотрено финансирование в объеме 30 млн рублей, поэтому не все дворы попадут под ремонт. Преимущества в дополнительный балл у заявок прошлого года, – пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Ранжирование проходит по определённым критериям: наличие у претендентов проектно-сметной документации, состав трудового участия и объемы софинсирования. Дополнительный балл присваивается заявкам участников, не вошедших в программу прошлого года, но вновь претендующим на благоустройство. С учетом суммы набранных баллов предварительный список сформирован из следующих дворов:

– ул. Баррикадная, 47;
– пр. Революции, 50;
– ул. Волочаевская, 19;
– ул. Шевченко, 17;
– ул. Шевченко, 19;
– ул. Молодогвардейцев, 4
– ул. Молодогвардейцев, 3
– Ул. 9 Мая, 2;
– ул. Бр. Орловых, 6;
– ул. Боткина, 17.

До 01 августа комплекты документы на 10 дворов направят в Ярославль в Проектный офис. До 15 августа состоится межведомственная комиссия при губернаторе Ярославской области, которая утвердит окончательный список дворов для благоустройства. Затем департаменту ЖКХ, транспорта и связи предстоит провести торги и заключить контракты на ремонт дворов. Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков проведут уже в этом году, сообщили в пресс-службе администрации города.



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