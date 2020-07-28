 

Телеканал “Царьград” заблокировали на “Ютуб” без объяснений

28.07.2020, 10:23, Разное

Ютуб-канал “Царьграда” заблокирован администрацией видеохостинга без объяснения причин. К этому моменту его записи посмотрели более миллиона раз.

В редакции “Царьграда” отметили, что не получали от сервиса ни предупреждений, ни уведомлений о нарушении каких-либо правил. Представители СМИ готовят официальное обращение к администрации “Ютуб” с требованием восстановить канал.





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