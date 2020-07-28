Заслуженную артистку России обокрали в больнице

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28.07.2020, 10:23, Разное

Известную актрису Ольгу Анохину обокрали в московской больнице. В момент происшествия знаменитость была на операции.

По предварительным данным, Анохиной не было в палате четыре часа. Когда актриса вернулась, то не обнаружила ни телефона, ни денежных средств.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, Ольга Анохина – актриса театра и кино. Она снялась в фильмах “Сибирский цирюльник”, “Звездопад” и “Еще до войны”. В 2014 году знаменитости присвоили звание заслуженной артистки России.





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